А.Парубій: Україна – не єдина ціль Кремля

"10 років тому, коли Путін проголосив, що розвал Радянського Союзу є найбільшою трагедією 20-го століття – він дав відповіді на всі питання. Для нього Україна дуже важлива ціль, але далеко не остання, його ціль відновити вплив на весь геополітичний простір, який контролював Кремль",- сказав А.Парубій, додавши, що не всі країни Європи це розуміють.

За його словами інформаційна, економічна і гуманітарна безпека для України не менш важлива ніж мілітарна. При цьому спікер підкреслив, що війна для України розпочалася не 3 року тому, а раніше, коли Росія почала здійснювати тиск через економічну, енергетичну сфери, а також через використання церкви.

"Я впевнений, що три роки тому російські війська вторглись не тільки на територію України, а це була агресія проти всього вільного світу, проти всього євроатлантичного співтовариства. Просто сталося так, що Україна опинилася на передовій цієї боротьби",- підкреслив А.Парубій.

Він підкреслив, що без розуміння того, що загроза, яка йде від Президента РФ Володимира Путіна є глобальною, адекватна відповідь на неї неможлива.

"Той хто вважає, що це (агресія РФ – ред.) українсько-російський конфлікт, той або свідомо, або не свідомо глибоко помиляється і не розуміє суті тих речей, які відбуваються в Україні",- заявив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, Голова Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком наголосив, що держави-члени НАТО і Парламентська Асамблея НАТО засуджують незаконну анексію Криму та агресію Російської Федерації на Донбасі.