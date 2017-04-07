А.Парубий: Украина - не единственная цель Кремля

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40052 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102247 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156326 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116409 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116437 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112507 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104225 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107061 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103557 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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А.Парубий: Украина - не единственная цель Кремля

А.Парубий: Украина - не единственная цель Кремля

Киев  •  УНН

 • 11843 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет восстановить влияние на всё геополитическое пространство, которое контролировалось Кремлем до распада Советского Союза. Об этом в ходе 10-го Киевского форума по безопасности заявил Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"10 лет назад, когда Путин провозгласил, что развал Советского Союза является величайшей трагедией 20-го века - он ответил на все вопросы. Для него Украина очень важна цель, но далеко не последняя, ​​его цель восстановить влияние на всё геополитическое пространство, которое контролировалось Кремлем", - сказал А.Парубий, добавив, что не все страны Европы это понимают.

По его словам информационная, экономическая и гуманитарная безопасность для Украины не менее важна чем военная. При этом спикер подчеркнул, что война для Украины началась не 3 года назад, а раньше, когда Россия начала оказывать давление через экономическую, энергетическую сферы, а также использование церкви.

"Я уверен, что три года назад российские войска вторглись не только на территорию Украины, а это была агрессия против всего свободного мира, против всего евроатлантического сообщества. Просто случилось так, что Украина оказалась на передовой этой борьбы", - подчеркнул Парубий.

Он подчеркнул, что без понимания того, что угроза, исходящая от Президента РФ Владимира Путина является глобальной, адекватный ответ на нее невозможен.

"Тот, кто считает, что это (агрессия РФ - ред.) русско-украинский конфликт, то или сознательно, или бессознательно глубоко ошибается и не понимает сути тех вещей, которые происходят в Украине", - заявил А.Парубий.

Как сообщал УНН, Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко подчеркнул, что государства-члены НАТО и Парламентская Ассамблея НАТО осуждают незаконную аннексию Крыма и агрессию Российской Федерации в Донбассе .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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