А.Парубий: Украина - не единственная цель Кремля

"10 лет назад, когда Путин провозгласил, что развал Советского Союза является величайшей трагедией 20-го века - он ответил на все вопросы. Для него Украина очень важна цель, но далеко не последняя, ​​его цель восстановить влияние на всё геополитическое пространство, которое контролировалось Кремлем", - сказал А.Парубий, добавив, что не все страны Европы это понимают.

По его словам информационная, экономическая и гуманитарная безопасность для Украины не менее важна чем военная. При этом спикер подчеркнул, что война для Украины началась не 3 года назад, а раньше, когда Россия начала оказывать давление через экономическую, энергетическую сферы, а также использование церкви.

"Я уверен, что три года назад российские войска вторглись не только на территорию Украины, а это была агрессия против всего свободного мира, против всего евроатлантического сообщества. Просто случилось так, что Украина оказалась на передовой этой борьбы", - подчеркнул Парубий.

Он подчеркнул, что без понимания того, что угроза, исходящая от Президента РФ Владимира Путина является глобальной, адекватный ответ на нее невозможен.

"Тот, кто считает, что это (агрессия РФ - ред.) русско-украинский конфликт, то или сознательно, или бессознательно глубоко ошибается и не понимает сути тех вещей, которые происходят в Украине", - заявил А.Парубий.

Как сообщал УНН, Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко подчеркнул, что государства-члены НАТО и Парламентская Ассамблея НАТО осуждают незаконную аннексию Крыма и агрессию Российской Федерации в Донбассе .