А.Парубій: треба зробити все можливе, щоб Україна не розділялася колючим дротом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Українській владі треба зробити все можливе, щоб Україна не розділялася колючим дротом. Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій в ефірі "112 Україна", передає УНН.
"Нам треба зробити все можливе, щоб Україна не розділялася колючим дротом, зробити все можливе, звільняючи наші землі, наші території і відновити контроль над українським контролем українськими військами", - зазначив А.Парубій.
Крім того, він зазначив, що наразі в Україні немає універсального методу для цього.
"Немає якогось універсального методу, але можна сказати напевно, що це має бути головною ціллю для України, для української влади, звільнення українських земель", - додав він.
Раніше А.Парубій заявив, що Росія проводить посилену мілітаризацію окупованого Криму.