А.Парубий: надо сделать все возможное, чтобы Украина не разделялась колючей проволокой

"Нам нужно сделать все возможное, чтобы Украина не разделялась колючей проволокой, сделать все возможное, освобождая нашу землю, наши территории и восстановить контроль над украинским контролем украинскими войсками", - отметил А.Парубий.

Кроме того, он отметил, что сейчас в Украине нет универсального метода для этого.

"Нет какого-то универсального метода, но можно сказать наверняка, что это должно быть главной целью для Украины, для украинской власти, освобождение украинских земель", - добавил он.

Ранее А.Парубий заявил, что Россия проводит усиленную милитаризацию оккупированного Крыма.



