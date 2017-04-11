А.Парубій сподівається на ухвалення законопроекту про Конституційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що депутати сьогодні ухвалять закон про Конституційний суд України. Про це він заявив у коментарі журналістам відповідаючи на питання щодо розгляду відповідного законопроекту, передає кореспондент УНН.
Спікер зазначив, що судова реформа була для нього пріоритетом при вступі на посаду.
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“Я боюся, що ще доведеться з годину-півтори працювати по цьому законопроекту. Але в мене є сподівання, що ми сьогодні зможемо ухвалити рішення, але я дуже розраховую, що ми вийдемо на позитивне рішення”, — зазначив голова ВР.
Сьогодні парламент у другому читанні розглядатиме законопроект про Конституційний суд.
У фракціях “Самопоміч” і “Радикальній партії” заявили, що не голосуватимуть за цей законопроект.