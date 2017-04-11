А.Парубій сподівається на ухвалення законопроекту про Конституційний суд

Спікер зазначив, що судова реформа була для нього пріоритетом при вступі на посаду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Закон про КСУ дасть суддям зарплату у близько 10 тис. дол. - нардеп

“Я боюся, що ще доведеться з годину-півтори працювати по цьому законопроекту. Але в мене є сподівання, що ми сьогодні зможемо ухвалити рішення, але я дуже розраховую, що ми вийдемо на позитивне рішення”, — зазначив голова ВР.

Сьогодні парламент у другому читанні розглядатиме законопроект про Конституційний суд.

У фракціях “Самопоміч” і “Радикальній партії” заявили, що не голосуватимуть за цей законопроект.