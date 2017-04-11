А.Парубий надеется на принятие законопроекта о Конституционном суде
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что депутаты сегодня примут закон о Конституционном суде Украины. Об этом он заявил в комментарии журналистам отвечая на вопрос относительно рассмотрения соответствующего законопроекта, передает корреспондент УНН.
Спикер отметил, что судебная реформа была для него приоритетом при вступлении в должность.
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"Я боюсь, что еще предстоит с час-полтора работать по этому законопроекту. Но у меня есть надежда, что мы сегодня сможем принять решение, но я очень рассчитываю, что мы выйдем на положительное решение", - отметил председатель ВР.
Сегодня парламент во втором чтении рассмотрит законопроект о Конституционном суде.
Во фракциях "Самопомощь" и "Радикальной партии" заявили, что не будут голосовать за этот законопроект.