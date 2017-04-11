А.Парубий надеется на принятие законопроекта о Конституционном суде

Спикер отметил, что судебная реформа была для него приоритетом при вступлении в должность.

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"Я боюсь, что еще предстоит с час-полтора работать по этому законопроекту. Но у меня есть надежда, что мы сегодня сможем принять решение, но я очень рассчитываю, что мы выйдем на положительное решение", - отметил председатель ВР.

Сегодня парламент во втором чтении рассмотрит законопроект о Конституционном суде.

Во фракциях "Самопомощь" и "Радикальной партии" заявили, что не будут голосовать за этот законопроект.