А.Парубій розповів, коли депутати розглянуть законопроект про подвійне громадянство
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Верховна Рада у четвер може розглянути президентський законопроект про подвійне громадянство. Про це під час пленарного засідання заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
У цьому контексті він доручив Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин розглянути відповідний законопроект на сьогоднішньому засіданні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П.Порошенко пообіцяв позбавляти громадянства депутатів, які мають кілька паспортів
Він зазначив, що під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком йшлося про даний законопроект, який глава держави визначив як невідкладний, і Порошенко погодився з тим, щоби було уточнення, що заборона подвійного громадянства стосується народних депутатів, чиновників.