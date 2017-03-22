А.Парубій розповів, коли депутати розглянуть законопроект про подвійне громадянство

У цьому контексті він доручив Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин розглянути відповідний законопроект на сьогоднішньому засіданні.

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Він зазначив, що під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком йшлося про даний законопроект, який глава держави визначив як невідкладний, і Порошенко погодився з тим, щоби було уточнення, що заборона подвійного громадянства стосується народних депутатів, чиновників.