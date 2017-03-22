А.Парубий рассказал, когда депутаты рассмотрят законопроект о двойном гражданстве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Верховная Рада в четверг может рассмотреть президентский законопроект о двойном гражданстве. Об этом во время пленарного заседания заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
В этом контексте он поручил Комитету по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений рассмотреть соответствующий законопроект на сегодняшнем заседании.
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Он отметил, что во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко речь шла о данном законопроекте, который глава государства определил как неотложный, и Порошенко согласился с тем, чтобы было уточнение, что запрет двойного гражданства касается народных депутатов, чиновников.