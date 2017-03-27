А.Парубій розпочав візит до Польщі з вшанування воїнів УНР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Голова Верховної ради України Андрій Парубій розпочав офіційний візит до Польщі, передає УНН.
Як повідомили у посольстві України в Польщі, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій розпочав візит до Польщі з вшанування воїнів УНР на Вольському кладовищі у Варшаві.
Голова @verkhovna_rada України А.Парубій розпочав візит до Польщі з вшанування воїнів УНР на Вольському кладовищі у Варшаві pic.twitter.com/LDkLxpSDzI— Ukraine in Poland (@UKRinPL) 27 березня 2017 р.
Згодом, за даними посольства, розпочалася сесія Міжпарламентської Асамблеї України, Польщі і Литви.
"Одним з ключових питань - зміцнення міжнародної солідарності з Україною", - йдеться у повідомленні.
Крім того, під час сесії А.Парубій зазначив, що "стратегічним завданням для наших держав є розширення міжпарламентської співпраці в Балто-Чорноморському регіоні".
.@AndriyParubiy: стратегічним завданням для наших держав є розширення міжпарламентської співпраці в Балто-Чорноморському регіоні pic.twitter.com/2nheiWBXfu— Ukraine in Poland (@UKRinPL) 27 березня 2017 р.
Нагадаємо, ВР ухвалила декларацію пам'яті та солідарності між Україною та Польщею. Народний депутат Ганна Гопко уточнила, що декларацію 20 жовтня приймуть Україна і Польща, Литва долучиться пізніше, після проведення виборів.