А.Парубий начал визит в Польшу из чествования воинов УНР
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий начал официальный визит в Польшу, передает УНН.
Как сообщили в посольстве Украины в Польше, Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий начал визит в Польшу из чествования воинов УНР на Вольском кладбище в Варшаве.
Председатель @verkhovna_rada Украины Парубий начал визит в Польшу из чествования воинов УНР на Вольском кладбище в Варшаве pic.twitter.com/LDkLxpSDzI- Ukraine in Poland (@UKRinPL) 27 марта 2017
Впоследствии, по данным посольства, началась сессия Межпарламентской Ассамблеи Украины, Польши и Литвы.
"Одни из ключевых вопросов - укрепление международной солидарности с Украиной", - говорится в сообщении.
Кроме того, во время сессии А.Парубий отметил, что "стратегической задачей для наших государств является расширение межпарламентского сотрудничества в Балто-Черноморском регионе".
. @AndriyParubiy : стратегической задачей для наших государств является расширение межпарламентского сотрудничества в Балто-Черноморском регионе pic.twitter.com/2nheiWBXfu- Ukraine in Poland (@UKRinPL) 27 марта 2017
Напомним, ВР приняла декларацию памяти и солидарности между Украиной и Польшей. Народный депутат Анна Гопко уточнила, что декларацию 20 октября примут Украина и Польша, Литва присоединится позже, после проведения выборов.