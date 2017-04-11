А.Парубій поновив роботу парламенту після перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій поновив роботу парламенту після перерви, передає кореспондент УНН.
Депутати продовжують розгляд законопроекту про Конституційний суд.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада розглядає проект закону про Конституційний суд України, який зокрема передбачає подання скарги громадянами напряму до суду та знову спробує внести зміни до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.
Як повідомляв УНН, закон про КСУ дасть суддям зарплату у близько 10 тис. дол.