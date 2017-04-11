А.Парубий возобновил работу парламента после перерыва

Депутаты продолжают рассмотрение законопроекта о Конституционном суде.

Напомним, сегодня Верховная Рада рассматривает проект закона о Конституционном суде Украины, в частности, предусматривает подачу жалобы гражданами напрямую в суд и снова попытается внести изменения в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Как сообщал УНН, закон о КСУ даст судьям зарплату в около 10 тыс. Долл .