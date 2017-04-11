А.Парубий возобновил работу парламента после перерыва
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий возобновил работу парламента после перерыва, передает корреспондент УНН.
Депутаты продолжают рассмотрение законопроекта о Конституционном суде.
Напомним, сегодня Верховная Рада рассматривает проект закона о Конституционном суде Украины, в частности, предусматривает подачу жалобы гражданами напрямую в суд и снова попытается внести изменения в перечень объектов, не подлежащих приватизации.
Как сообщал УНН, закон о КСУ даст судьям зарплату в около 10 тыс. Долл .