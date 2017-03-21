А.Парубій поновив роботу парламенту після перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій поновив роботу парламенту після перерви, передає кореспондент УНН.
Парламентарі продовжують роботу відповідно до порядку денного.
Нагадаємо, регламентний комітет Верховної Ради попередньо розглянув питання, чому віце-спікер Оксана Сироїд достроково закрила пленарне засідання парламенту 15 березня.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада знову не змогла обрати аудитора Національного антикорупційного бюро України.