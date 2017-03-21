А.Парубий возобновил работу парламента после перерыва
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий возобновил работу парламента после перерыва, передает корреспондент УНН.
Парламентарии продолжают работу в соответствии с повесткой дня.
Напомним, регламентный комитет Верховной Рады предварительно рассмотрел вопрос , почему вице-спикер Оксана Сыроид досрочно закрыла пленарное заседание парламента 15 марта.
Как сообщал УНН, Верховная Рада снова не смогла выбрать аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины .