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А.Парубій: події під Крутами є уроком того, що в час агресії необхідно стояти плече до плеча

А.Парубій: події під Крутами є уроком того, що в час агресії необхідно стояти плече до плеча

Київ • УНН

 • 11291 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Події під Крутами – це важливий урок історії, який потрібен сьогодні в рамках агресивної війни РФ. Про це журналістам після церемонії вшанування пам'яті героїв Крут сказав Голова ВРУ Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

"Для нас День Крут – це день героїзму, день прикладу, але також це день переосмислення і великого уроку історії, який важливий і потрібен сьогодні, коли той самий агресор – РФ веде проти України агресивну війну",- сказав А.Парубій.

Він додав, що події під Крутами для України є уроком того, що в час агресії, в час викликів необхідно стояти плече до плеча, щоб не допустити втрати української державності і "не дозволити статися тій трагедії, яка сталася 100 років тому і в результаті якої потім відбувся Голодомор.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко порівняв трагедію під Крутами з нинішньою агресією РФ на Донбасі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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