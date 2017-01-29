А.Парубій: події під Крутами є уроком того, що в час агресії необхідно стояти плече до плеча

"Для нас День Крут – це день героїзму, день прикладу, але також це день переосмислення і великого уроку історії, який важливий і потрібен сьогодні, коли той самий агресор – РФ веде проти України агресивну війну",- сказав А.Парубій.

Він додав, що події під Крутами для України є уроком того, що в час агресії, в час викликів необхідно стояти плече до плеча, щоб не допустити втрати української державності і "не дозволити статися тій трагедії, яка сталася 100 років тому і в результаті якої потім відбувся Голодомор.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко порівняв трагедію під Крутами з нинішньою агресією РФ на Донбасі.