А.Парубий: события под Крутами являются уроком того, что во время агрессии необходимо стоять плечом к плечу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. События под Крутами - это важный урок истории, который нужен сегодня в рамках агрессивной войны РФ. Об этом журналистам после церемонии почтения памяти героев Крут сказал Председатель ВРУ Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Для нас День Крут - это день героизма, день примера, но также это день переосмысления и большого урока истории, который важен и нужен сегодня, когда тот же агрессор - РФ ведет против Украины агрессивную войну", - сказал А.Парубий.
Он добавил, что события под Крутами для Украины являются уроком того, что во время агрессии, во время вызовов необходимо стоять плечом к плечу, чтобы не допустить потери украинской государственности и "не позволить произойти той трагедии, которая произошла 100 лет назад и в результате которой затем состоялся Голодомор.
Как сообщал УНН, П.Порошенко сравнил трагедию под Крутами с нынешней агрессией РФ на Донбассе .