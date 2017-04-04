А.Парубій оголосив перерву у роботі парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву у роботі парламенту на 30 хвилин, передає кореспондент УНН.
Нагадаємо, депутати не змогли скасувати перерву у роботі парламенту з 12:00 до 12:30. За це рішення проголосували лише 197 народних депутатів за необхідної кількості 226 голосів.
Як повідомляв УНН, Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував внести зміни до законодавства та скасувати перерву у планерних засіданнях з 12:00 до 12:30 у вівторок, середу і четвер.
Спікер пояснив, що в разі скасування перерви у депутатів буде більше часу "для ухвалення законодавчих актів".