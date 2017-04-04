А.Парубий объявил перерыв в работе парламента

Напомним, депутаты не смогли отменить перерыв в работе парламента с 12:00 до 12:30. За это решение проголосовали только 197 народных депутатов при необходимом количестве 226 голосов.

Как сообщал УНН, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил внести изменения в законодательство и отменить перерыв в планерных заседаниях с 12:00 до 12:30 во вторник, среду и четверг.

Спикер пояснил, что в случае отмены перерыва у депутатов будет больше времени "для принятия законодательных актов".