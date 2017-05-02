А.Меркель заявила, за яких умов можуть бути зняті санкції з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним заявила, що зняття санкцій ЄС з Росії можливе лише після виконання мінських домовленостей, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Для мене метою є досягти імплементації мінських угод, щоб зняти санкції ЄС проти РФ", - заявила А.Меркель.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним заявила, що Україна має отримати доступ до свого кордону на Донбасі.
Як повідомляв УНН, В.Путін заявив про продовження роботи нормандського формату.