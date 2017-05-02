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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 35067 перегляди

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А.Меркель заявила, за яких умов можуть бути зняті санкції з Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним заявила, що зняття санкцій ЄС з Росії можливе лише після виконання мінських домовленостей, передає УНН з посиланням на Reuters.

А.Меркель заявила, за яких умов можуть бути зняті санкції з Росії

"Для мене метою є досягти імплементації мінських угод, щоб зняти санкції ЄС проти РФ", - заявила А.Меркель.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним заявила, що Україна має отримати доступ до свого кордону на Донбасі.

Як повідомляв УНН, В.Путін заявив про продовження роботи нормандського формату.

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