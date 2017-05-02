А.Меркель заявила, при каких условиях могут быть сняты санкции с России
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявила, что снятие санкций ЕС с России возможно только после выполнения минских договоренностей, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Для меня целью является достичь имплементации минских соглашений, чтобы снять санкции ЕС против РФ", - заявила А.Меркель.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявила, что Украина имеет доступ к своей границы на Донбассе.
Как сообщал УНН, В.Путин заявил о продолжении работы нормандского формата.