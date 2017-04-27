А.Меркель застерегла британців від "ілюзій" щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Під час переговорів між Європейським союзом та Великою Британією стосовно виходу країни зі складу ЄС мають бути врегульовані питання щодо багатомільярдних фінансових зобов'язань Лондона перед Брюсселем. Про це, виступаючи в бундестазі, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.
При цьому глава німецького уряду підкреслила, що ця проблема має бути вирішена на початковій стадії переговорів, а не в самому кінці, як цього хочуть у Лондоні.
А.Меркель також застерегла британців від невиправданих очікувань, пов’язаних із виходом з ЄС. Вона зазначила, що після Brexit Сполучене Королівство не матиме таких прав, як члени Євросоюзу.
“Я хочу чітко про це заявити, бо в мене є відчуття, що деякі британці досі мають ілюзії, але це є марним гайнуванням часу”, — наголосила канцлер.
Вона також закликала Лондон до “конструктивного діалогу” з Брюсселем до початку переговорів щодо Brexit.
“Ми повинні знати, якими Велика Британія бачить майбутні відносини з нами”, — зауважила А.Меркель.
Як повідомляв УНН, у зв’язку з виходом Британії з Євросоюзу Брюссель може зажадати від Лондона до 60 млрд євро.