А.Меркель предостерегла британцев от "иллюзий" относительно Brexit

При этом глава германского правительства подчеркнула, что эта проблема должна быть решена на начальной стадии переговоров, а не в самом конце, как того хотят в Лондоне.



А.Меркель также предостерегла британцев от неоправданных ожиданий, связанных с выходом из ЕС. Она отметила, что после Brexit Соединенное Королевство не будет иметь таких прав, как члены Евросоюза.



“Я хочу четко об этом заявить, потому что у меня есть ощущение, что некоторые британцы до сих пор питают иллюзии, но это бесполезная трата времени”, — подчеркнула канцлер.



Она также призвала Лондон к “конструктивному диалогу” с Брюсселем до начала переговоров по Brexit.



“Мы должны знать, какими Великобритания видит будущие отношения с нами”, — отметила А.Меркель.



Как сообщал УНН, в связи с выходом Британии из Евросоюза Брюссель может потребовать от Лондона до 60 млрд евро.