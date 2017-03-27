А.Меркель запросила доньку Д.Трампа на саміт до Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель запросила дочку президента США Дональда Трампа Іванку Трамп на економічний саміт в Берліні, передає УНН з посиланням на Associated Press.
За словами джерела, А.Меркель запросила І.Трамп під час свого візиту в Білий дім.
За даними агентства, саміт “Жіночої двадцятки” пройде в столиці ФРН в квітні.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп вручив канцлеру Німеччини Ангелі Меркель під час нещодавньої зустрічі з нею в Білому домі рахунок на суму 375 мільярдів доларів.