А.Меркель запросила доньку Д.Трампа на саміт до Німеччини

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Київ • УНН

 • 9221 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель запросила дочку президента США Дональда Трампа Іванку Трамп на економічний саміт в Берліні, передає УНН з посиланням на Associated Press.

За словами джерела, А.Меркель запросила І.Трамп під час свого візиту в Білий дім.

За даними агентства, саміт “Жіночої двадцятки” пройде в столиці ФРН в квітні.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп вручив канцлеру Німеччини Ангелі Меркель під час нещодавньої зустрічі з нею в Білому домі рахунок на суму 375 мільярдів доларів.

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