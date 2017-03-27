А.Меркель пригласила дочь Д.Трампа на саммит в Германии

По словам источника, А.Меркель пригласила И.Трамп во время своего визита в Белый дом.

По данным агентства, саммит "Женской двадцатки" пройдет в столице ФРГ в апреле.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель во время недавней встречи с ней в Белом доме счет на сумму 375 000 000 000 долларов .