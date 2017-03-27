А.Меркель пригласила дочь Д.Трампа на саммит в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила дочь президента США Дональда Трампа Иванку Трамп на экономический саммит в Берлине, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
По словам источника, А.Меркель пригласила И.Трамп во время своего визита в Белый дом.
По данным агентства, саммит "Женской двадцатки" пройдет в столице ФРГ в апреле.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель во время недавней встречи с ней в Белом доме счет на сумму 375 000 000 000 долларов .