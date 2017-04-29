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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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А.Меркель вважає за можливе припинення переговорів з Туреччиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Європа та Туреччина не повинні відвертатись одне від одного, але введення смертної кари цілком може служити приводом для припинення переговорів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

А.Меркель вважає за можливе припинення переговорів з Туреччиною

"Європа і Туреччина не повинні повністю відвертатися один від одного, але запровадження Анкарою страти буде означати закінчення діалогу про членство Туреччини в ЄС" - висловила позиції канцлер

Також А.Меркель виступила за розсудливість в подальших відносинах Європейського Союзу і Туреччини. Глава німецького уряду наголосила, що завдання відкрити нову главу в переговорах з Туреччиною про членство в ЄС зараз не стоїть. У той же час, за словами Меркель, можливе запровадження Анкарою страти буде означати закінчення цього діалогу.

Нагадаємо, що офіційна Анкара перегляне свою позицію щодо членства в ЄС. Президент Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що Брюссель затягує переговори з даного питання.

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