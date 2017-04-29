А.Меркель вважає за можливе припинення переговорів з Туреччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Європа та Туреччина не повинні відвертатись одне від одного, але введення смертної кари цілком може служити приводом для припинення переговорів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Європа і Туреччина не повинні повністю відвертатися один від одного, але запровадження Анкарою страти буде означати закінчення діалогу про членство Туреччини в ЄС" - висловила позиції канцлер
Також А.Меркель виступила за розсудливість в подальших відносинах Європейського Союзу і Туреччини. Глава німецького уряду наголосила, що завдання відкрити нову главу в переговорах з Туреччиною про членство в ЄС зараз не стоїть. У той же час, за словами Меркель, можливе запровадження Анкарою страти буде означати закінчення цього діалогу.
Нагадаємо, що офіційна Анкара перегляне свою позицію щодо членства в ЄС. Президент Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що Брюссель затягує переговори з даного питання.