А.Меркель считает возможным прекращение переговоров с Турцией
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа и Турция не должны отворачиваться друг от друга, но введение смертной казни вполне может служить поводом для прекращения переговоров, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Европа и Турция не должны полностью отворачиваться друг от друга, но введение Анкарой казни будет означать окончание диалога о членстве Турции в ЕС" - выразила позицию канцлер
Также А.Меркель выступила за благоразумие в дальнейших отношениях Европейского Союза и Турции. Глава немецкого правительства подчеркнула, что задача открыть новую главу в переговорах с Турцией о членстве в ЕС сейчас не стоит. В то же время, по словам Меркель, возможно введение Анкарой казни будет означать окончание этого диалога.
Напомним, что официальная Анкара пересмотрит свою позицию относительно членства в ЕС. Президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Брюссель затягивает переговоры по данному вопросу.