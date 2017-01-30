А.Меркель: Україна наразі виконала всі вимоги МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала економічні реформи в Україні, зазначивши, що Україна виконала всі вимоги Міжнародного валютного фонду. Про це вона заявила під час спільного брифінгу з Президентом України Петром Порошенком, передає УНН.
“Я вітаю реформи, які зараз проводяться в Україні. Зараз непрості обмеження з боку МВФ. Україна поки що виконала всі вимоги, і ми підтримуємо і вітаємо кроки до реформування економічного і всебічного реформування Української держави”, — зазначила А.Меркель.
Нагадаємо, П.Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.
Планується, що Президент України проведе зустріч з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Крім того, запланована зустріч президента з віце-канцлером, міністром закордонних справ ФРН Зігмаром Габріелем.