А.Меркель: Украина выполнила все требования МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приветствует экономические реформы в Украине, отметив, что Украина выполнила все требования Международного валютного фонда. Об этом она заявила во время совместного брифинга с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН.
"Я приветствую реформы, которые сейчас проводятся в Украине. Сейчас непростые ограничения со стороны МВФ. Украина выполнила все требования, и мы поддерживаем и приветствуем шаги к реформированию экономическому и всестороннему реформированию украинского государства", - отметила А.Меркель.
Напомним, П.Порошенко начал рабочий визит в Германию.
Планируется, что Президент Украины проведет встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Кроме того, запланирована встреча президента с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.