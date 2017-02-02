А.Меркель: угода щодо скасування віз між ЄС і Туреччиною потребує доопрацювання
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Над деякими аспектами безвізового режиму між Євросоюзом і Туреччиною ще належить попрацювати. Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Туреччини Біналі Йилдиримом.
"Багато чого зроблено на шляху до безвізового сполучення, але деякі пункти залишаються відкритими, над ними потрібно працювати", - сказала А.Меркель.
Нагадаємо, уряд ФРН визнав, що в 2016 році різко збільшилася кількість громадян Туреччини, які шукають в Німеччині притулку. Але відмовилося коментувати причини цього явища.
Як повідомляв УНН, канцлер Ангела Меркель доручила зробити законодавство ФРН для мігрантів більш жорстким.