А.Меркель: соглашение об отмене виз между ЕС и Турцией требует доработки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Над некоторыми аспектами безвизового режима между Евросоюзом и Турцией еще предстоит поработать. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции Бинали Йилдырымом.
"Многое сделано на пути к безвизовому сообщению, но некоторые пункты остаются открытыми, по ним нужно работать", - сказала А.Меркель.
Напомним, правительство ФРГ признало, что в 2016 году резко увеличилось количество граждан Турции, которые ищут в Германии убежища. Но отказалось комментировать причины этого явления.
Как сообщал УНН, канцлер Ангела Меркель поручила сделать законодательство ФРГ для мигрантов более жестким.