А.Меркель: соглашение об отмене виз между ЕС и Турцией требует доработки

"Многое сделано на пути к безвизовому сообщению, но некоторые пункты остаются открытыми, по ним нужно работать", - сказала А.Меркель.

Напомним, правительство ФРГ признало, что в 2016 году резко увеличилось количество граждан Турции, которые ищут в Германии убежища. Но отказалось комментировать причины этого явления.

Как сообщал УНН, канцлер Ангела Меркель поручила сделать законодательство ФРГ для мигрантов более жестким.