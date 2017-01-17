А.Меркель розповіла про "необхідні висновки" після минулорічних подій у Кельні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. За словами глави німецького уряду, тепер стало простіше висилати з Німеччини іноземців, які вчинили такі правопорушення, як нанесення тілесних ушкоджень, злочини на сексуальному ґрунті і серійні крадіжки. Крім того, за останній рік була спрощена і процедура відмови в наданні притулку, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Я вважаю, ми повинні це робити. З одного боку, щоб продемонструвати, що наша держава є правовою не тільки на словах, але і реалізується на практиці. З іншого, заради багатьох біженців, які дійсно прибули сюди вимушено”, — підкреслила А.Меркель.
Канцлер також подякувала поліцію за те, що цієї новорічної ночі правоохоронні органи зуміли запобігти повторення заворушень.