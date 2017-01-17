А.Меркель розповіла про "необхідні висновки" після минулорічних подій у Кельні

“Я вважаю, ми повинні це робити. З одного боку, щоб продемонструвати, що наша держава є правовою не тільки на словах, але і реалізується на практиці. З іншого, заради багатьох біженців, які дійсно прибули сюди вимушено”, — підкреслила А.Меркель.

Канцлер також подякувала поліцію за те, що цієї новорічної ночі правоохоронні органи зуміли запобігти повторення заворушень.