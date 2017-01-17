А.Меркель рассказала о "необходимых выводах" после прошлогодних событий в Кельне
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. По словам главы немецкого правительства, теперь стало проще высылать из Германии иностранцев, совершивших такие правонарушения, как нанесение телесных повреждений, преступления на сексуальной почве и серийные кражи. Кроме того, за последний год была упрощена и процедура отказа в предоставлении убежища, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Я считаю, мы должны это делать. С одной стороны, чтобы продемонстрировать, что наше государство является правовым не только на словах, но и реализуется на практике. С другой стороны, ради многих беженцев, которые действительно прибыли сюда вынужденно ", - подчеркнула Меркель.
Канцлер также поблагодарила полицию за то, что в эту новогоднюю ночь правоохранительные органы сумели предотвратить повторение беспорядков.