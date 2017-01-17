А.Меркель рассказала о "необходимых выводах" после прошлогодних событий в Кельне

"Я считаю, мы должны это делать. С одной стороны, чтобы продемонстрировать, что наше государство является правовым не только на словах, но и реализуется на практике. С другой стороны, ради многих беженцев, которые действительно прибыли сюда вынужденно ", - подчеркнула Меркель.

Канцлер также поблагодарила полицию за то, что в эту новогоднюю ночь правоохранительные органы сумели предотвратить повторение беспорядков.