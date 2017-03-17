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А.Меркель прибула до Вашингтона на зустріч із Д.Трампом

А.Меркель прибула до Вашингтона на зустріч із Д.Трампом

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель прибула до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.

"Меркель прилетіла до Трампа: Канцлер Німеччини перечекала сніговий шторм і добралася до Вашингтона", - написав у своєсу Twitter російський журналіст Дмитро Смірнов.

Меркель прилетела к Трампу: Канцлер Германии переждала снежный шторм и добралась до Вашингтона pic.twitter.com/Jwg8X7TyBh

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 березня 2017 р.

Як повідомляв УНН, Ангела Меркель вирушила до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом. Однією з тем переговорів канцлерки ФРН і президента США стануть дії Росії в Україні.

У Білий дім А.Меркель, як очікується, прибуде в п’ятницю, близько 11 години за вашингтонським часом. На порозі її зустріне президент, а потім буде півгодини розмовляти з нею віч-на-віч.

Прес-конференція лідерів двох держав, яка, згідно з протоколом, відбудеться близько 13 години за вашингтонським часом, не буде завершенням візиту. Після неї запланований ще й спільний робочий обід, в ході якого переговори триватимуть. Увечері того ж дня А.Меркель збирається вилетіти назад до Берліна.

Головними ж темами переговорів в Берліні вважають ті з них, які зачіпають німецькі інтереси економічної і політичної безпеки, тобто, як пояснив один з радників канцлерки, “ситуація в Євросоюзі, навколо нього і особливо — ситуація в Україні, що пов’язана з відносинами з Росією”.

Російський фактор Анґела Меркель має намір задіяти, говорячи з Дональдом Трампом про НАТО. Значення Північноатлантичного альянсу, як наголошують у її оточенні, ще більше зросло на тлі дій Росії в Україні. Для Німеччини конфлікт на Донбасі залишається одним з головних пунктів зовнішньополітичного порядку денного.

Нагадаємо, запланована зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель до Вашингтона, де вона мала вперше зустрітися з новим президентом США Дональдом Трампом перенесена на 17 березеня.

Раніше А.Меркель заявила, що сподівається на конструктивні переговори з Д.Трампом.

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