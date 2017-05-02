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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 35042 перегляди

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А.Меркель попросила В.Путіна захистити права секс-меншин у Чечні

Київ • УНН

 • 12391 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Володимир Путін повинен забезпечити дотримання прав секс-меншин у Чечні. Про це вона сказала під час зустрічі, яка відбулась 2 травня у Сочі, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

А.Меркель попросила В.Путіна захистити права секс-меншин у Чечні

"Я поговорила про те, що отримала дуже негативні доповіді про те, що відбувається з гомосексуалістами в Чечні, і попросила пана президента, щоб він вплинув, з тим щоб забезпечити збереження прав меншин", - сказала А.Меркель.

Нагадаємо, на території Чечні розташовані шість секретних тюрем, у яких незаконно утримують людей на основі підозр у нетрадиційній сексуальній орієнтації.

Як повідомляв УНН, люди в Берліні вийшли підтримати гомосексуалістів з Чечні.

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