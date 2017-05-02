А.Меркель попросила В.Путіна захистити права секс-меншин у Чечні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Володимир Путін повинен забезпечити дотримання прав секс-меншин у Чечні. Про це вона сказала під час зустрічі, яка відбулась 2 травня у Сочі, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Я поговорила про те, що отримала дуже негативні доповіді про те, що відбувається з гомосексуалістами в Чечні, і попросила пана президента, щоб він вплинув, з тим щоб забезпечити збереження прав меншин", - сказала А.Меркель.
Нагадаємо, на території Чечні розташовані шість секретних тюрем, у яких незаконно утримують людей на основі підозр у нетрадиційній сексуальній орієнтації.
Як повідомляв УНН, люди в Берліні вийшли підтримати гомосексуалістів з Чечні.