А.Меркель попросила В.Путина защитить права секс-меньшинств в Чечне
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Владимир Путин должен обеспечить соблюдение прав секс-меньшинств в Чечне. Об этом она сказала во время встречи, которая состоялась 2 мая во Сочи, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Я поговорила о том, что получила очень негативные доклады о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, и попросила господина президента, чтобы он повлиял, с тем чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств", - сказала А.Меркель.
Напомним, на территории Чечни расположены шесть секретных тюрем, в которых незаконно удерживают людей на основе подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Как сообщал УНН, люди в Берлине вышли поддержать гомосексуалистов из Чечни.