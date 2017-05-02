А.Меркель попросила В.Путина защитить права секс-меньшинств в Чечне

"Я поговорила о том, что получила очень негативные доклады о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, и попросила господина президента, чтобы он повлиял, с тем чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств", - сказала А.Меркель.

Напомним, на территории Чечни расположены шесть секретных тюрем, в которых незаконно удерживают людей на основе подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как сообщал УНН, люди в Берлине вышли поддержать гомосексуалистов из Чечни.