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А.Меркель планує провести зустріч з Д.Трампом весною в США

А.Меркель планує провести зустріч з Д.Трампом весною в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель планує провести зустріч з новим президентом США Дональдом Трампом весною в США, повідомляє Reuters з посиланням на німецькі урядові джерла, передає УНН.

“Меркель запропонувала зустрітися Траму в США під час зборів лідерів країн G-20, де вона буде головувати”, — повідомило джерело.

Зазначається також, що канцлер Німеччини спілкувалася з Д.Трампом тільки один раз невдовзі після того, коли його було обрано наступником президента США Барака Обами.

В спільному інтерв’ю, опублікованому в “Times” і “Germany’s Bild”, новий глава США сказав, що він завжди ставився з великою повагою до А.Меркель, але її рішення впустити мігрантів в Німеччину є “катастрофічною помилкою” і відкрило двері до терористичних атак в Європі.

А.Меркель відмовилася коментувати його думку. І під час прес-конференції з прем’єр-міністром Нової Зеландії Біллом Інглішом, сказала, що вона буде чекати інавгурації Д.Трампа, і буде працювати з ним на всіх рівнях влади.

Як повідомляв УНН, інавгурація Д.Трампа відбудеться 20 січня

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