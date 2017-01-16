А.Меркель планирует провести встречу с Д.Трампом весной в США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу с новым президентом США Дональдом Трампом весной в США, сообщает Reuters со ссылкой на немецкие правительственные источники, передает УНН.
"Меркель предложила встретиться Трампу в США во время собрания лидеров стран G-20, где она будет председательствовать", - сообщил источник.
Отмечается также, что канцлер Германии общалась с Д.Трамп только один раз вскоре после того, как он был избран преемником президента США Барака Обамы.
В совместном интервью, опубликованном в "Times" и "Germany's Bild", новый глава США сказал, что он всегда относился с большим уважением к А.Меркель, но ее решение впустить мигрантов в Германию является "катастрофической ошибкой" и открыло дверь к террористическим атакам в Европе.
А.Меркель отказалась комментировать его мнение. И во время пресс-конференции с премьер-министром Новой Зеландии Биллом Инглиш, сказала, что она будет ждать инаугурации Д.Трампа, и будет работать с ним на всех уровнях власти.
Как сообщал УНН, инаугурация Д.Трампа состоится 20 января.