А.Меркель обговорила з Д.Трампом можливу зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з Дональдом Трампом, який переміг на президентських виборах у США, повідомила, що буде рада зустрічі з ним до липня 2017 року. Про це повідомляє DW, передає УНН.
Так, А.Меркель привітала Д.Трампа з перемогою на президентських виборах та повідомила, що буде рада зустрічі з ним, яка відбудеться “щонайпізніше під час саміту країн Великої двадцятки у Німеччині”. Саміт G20 запланований на початок липня 2017 року у Гамбурзі.
Канцлер також ще раз наголосила, що Німеччину та США пов’язують спільні цінності, і саме на їх основі вона хотіла б співпрацювати з майбутнім президентом США.
Нагадаємо, 9 листопада Представник Республіканської партії Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США.