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А.Меркель обговорила з Д.Трампом можливу зустріч

А.Меркель обговорила з Д.Трампом можливу зустріч

Київ • УНН

 • 7763 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з Дональдом Трампом, який переміг на президентських виборах у США, повідомила, що буде рада зустрічі з ним до липня 2017 року. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Так, А.Меркель привітала Д.Трампа з перемогою на президентських виборах та повідомила, що буде рада зустрічі з ним, яка відбудеться “щонайпізніше під час саміту країн Великої двадцятки у Німеччині”. Саміт G20 запланований на початок липня 2017 року у Гамбурзі.

Канцлер також ще раз наголосила, що Німеччину та США пов’язують спільні цінності, і саме на їх основі вона хотіла б співпрацювати з майбутнім президентом США.

Нагадаємо, 9 листопада Представник Республіканської партії Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США.

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