А.Меркель обсудила с Д.Трампом возможную встречу

Так, А.Меркель поздравила Д.Трампа с победой на президентских выборах и сообщила, что будет рада встрече с ним, которая состоится "самое позднее во время саммита стран Большой двадцатки в Германии". Саммит G20 запланирован на начало июля 2017 года в Гамбурге.

Канцлер также еще раз подчеркнула, что Германию и США связывают общие ценности, и именно на их основе она хотела бы сотрудничать с будущим президентом США.

Напомним, 9 ноября Представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США.