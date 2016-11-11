А.Меркель обсудила с Д.Трампом возможную встречу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с Дональдом Трампом, который победил на президентских выборах в США, сообщила, что будет рада встрече с ним до июля 2017 года. Об этом сообщает DW, передает УНН.
Так, А.Меркель поздравила Д.Трампа с победой на президентских выборах и сообщила, что будет рада встрече с ним, которая состоится "самое позднее во время саммита стран Большой двадцатки в Германии". Саммит G20 запланирован на начало июля 2017 года в Гамбурге.
Канцлер также еще раз подчеркнула, что Германию и США связывают общие ценности, и именно на их основе она хотела бы сотрудничать с будущим президентом США.
Напомним, 9 ноября Представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США.