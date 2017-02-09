А.Меркель обговорила із Р.Гіром ситуацію в Тибеті
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Голлівудський актор Річард Гір зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і обговорив із нею ситуацію в Тибеті, повідомляє УНН із посиланням на Variety.
Як пише видання, актор прибув на Берлінський кінофестиваль на прем’єру свого нового фільму “Вечеря”.
Р.Гір очолює Міжнародну кампанію за Тибет, тому з А.Меркель він обговорив поточну ситуацію в цьому регіоні. Аналогічна тема обговорювалася на зустрічі актора з віце-спікером бундестагу від партії “Союз-90 / Зелений,” Клаудією Рот, також було порушено питання про політичну ситуацію в США.
Was Angela Merkel und Richard Gere verbindet: https://t.co/OuIedOfVet #Berlinale #Berlinale2017
Foto: Sandra Steins/dpa pic.twitter.com/9V0IYQSY9d
Нагадаємо, у 2016 році у рамках Берлінале актор Джордж Клуні, його дружина-юрист Амаль Клуні і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили ситуацію з біженцями в Європі.