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А.Меркель обговорила із Р.Гіром ситуацію в Тибеті

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Голлівудський актор Річард Гір зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і обговорив із нею ситуацію в Тибеті, повідомляє УНН із посиланням на Variety.

А.Меркель обговорила із Р.Гіром ситуацію в Тибеті

Як пише видання, актор прибув на Берлінський кінофестиваль на прем’єру свого нового фільму “Вечеря”.

Р.Гір очолює Міжнародну кампанію за Тибет, тому з А.Меркель він обговорив поточну ситуацію в цьому регіоні. Аналогічна тема обговорювалася на зустрічі актора з віце-спікером бундестагу від партії “Союз-90 / Зелений,” Клаудією Рот, також було порушено питання про політичну ситуацію в США.

Was Angela Merkel und Richard Gere verbindet: https://t.co/OuIedOfVet #Berlinale #Berlinale2017
Foto: Sandra Steins/dpa pic.twitter.com/9V0IYQSY9d

— FAZ.NET (@faznet) 9 февраля 2017 г.

 

Нагадаємо, у 2016 році у рамках Берлінале актор Джордж Клуні, його дружина-юрист Амаль Клуні і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили ситуацію з біженцями в Європі.

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