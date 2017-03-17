А.Меркель наголосила на першочерговості вирішення конфлікту в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Відносини з Росією необхідно покращувати, але це треба робити після того, як буде вирішено конфлікт в Україні. Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.
"Відносини з Росією необхідно покращити, але ситуація в Україні має бути вирішена в першу чергу. Мінські угоди є гарною базою", - заявила А.Меркель.
Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що він цінить ті зусилля, які канцлер Німеччини Ангела Меркель робить разом з президентом Франції Франсуа Олландом для мирного вирішення конфлікту на Донбасі.
Нагадаємо, А.Меркель прибула до Вашингтона на зустріч із Д.Трампом.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп очікує, що Росія поверне Україні Крим, а також активно долучиться до деескалації ситуації на Донбасі.