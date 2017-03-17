А.Меркель отметила первоочередности решения конфликта в Украине

"Отношения с Россией необходимо улучшить, но ситуация в Украине должна быть решена в первую очередь. Минские соглашения является хорошей базой", - заявила А.Меркель.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что он ценит те усилия, которые канцлер Германии Ангела Меркель делает вместе с президентом Франции Франсуа Олландом для мирного решения конфликта на Донбассе.

Напомним, А.Меркель прибыла в Вашингтон на встречу с Д.Трамп.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия вернет Украине Крым, а также активно присоединится к деэскалации ситуации в Донбассе.