А.Меркель отметила первоочередности решения конфликта в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Отношения с Россией необходимо улучшать, но это надо делать после того, как будет решен конфликт в Украине. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.
"Отношения с Россией необходимо улучшить, но ситуация в Украине должна быть решена в первую очередь. Минские соглашения является хорошей базой", - заявила А.Меркель.
Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что он ценит те усилия, которые канцлер Германии Ангела Меркель делает вместе с президентом Франции Франсуа Олландом для мирного решения конфликта на Донбассе.
Напомним, А.Меркель прибыла в Вашингтон на встречу с Д.Трамп.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия вернет Украине Крым, а также активно присоединится к деэскалации ситуации в Донбассе.