А.Меркель на зустрічі з В.Путіним має зайняти тверду позицію щодо України - віце-президент ЄП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним має дотримуватися твердої позиції щодо України. Про це сказав віце-президент Європарламенту Александер Граф Ламбсдорфф, передає УНН з посиланням на DW.
“З Росією потрібно розмовляти впевнено з позиції сили, але водночас у дусі партнерства. А тому настільки важливою є велика європейська єдність задля збереження санкцій”, — сказав А.Ламбсдорфф.
За його словами, Росія повинна усвідомлювати, що має виконати свої зобов’язання для врегулювання конфлікту на Донбасі, і поки вона цього не зробить, про пом’якшення санкцій не може бути й мови.
Разом з тим віце-президент Європарламенту вважає, що необхідно прагнути партнерських відносин з Москвою.
“Рука має бути простягнутою, але при цьому потрібно міцно спиратися на європейський мирний порядок та міжнародне право”, — наголосив Ламбсдорфф.
Стосовно ще однієї теми зустрічі АМеркель та В.Путіна, підготовки саміту Великої двадцятки в Гамбурзі, А.Ламбсдорфф зазначив, що участь Росії в цьому форматі є навіть певним “шансом”, оскільки його можна використати, аби дати зрозуміти Москві, що “багато країн мають таку ж позицію, як Німеччина і Європа”.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель 2 травня зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.