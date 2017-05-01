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А.Меркель на зустрічі з В.Путіним має зайняти тверду позицію щодо України - віце-президент ЄП

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним має дотримуватися твердої позиції щодо України. Про це сказав віце-президент Європарламенту Александер Граф Ламбсдорфф, передає УНН з посиланням на DW.

А.Меркель на зустрічі з В.Путіним має зайняти тверду позицію щодо України - віце-президент ЄП

“З Росією потрібно розмовляти впевнено з позиції сили, але водночас у дусі партнерства. А тому настільки важливою є велика європейська єдність задля збереження санкцій”, — сказав А.Ламбсдорфф.

За його словами, Росія повинна усвідомлювати, що має виконати свої зобов’язання для врегулювання конфлікту на Донбасі, і поки вона цього не зробить, про пом’якшення санкцій не може бути й мови.

Разом з тим віце-президент Європарламенту вважає, що необхідно прагнути партнерських відносин з Москвою.

“Рука має бути простягнутою, але при цьому потрібно міцно спиратися на європейський мирний порядок та міжнародне право”, — наголосив Ламбсдорфф.

Стосовно ще однієї теми зустрічі АМеркель та В.Путіна, підготовки саміту Великої двадцятки в Гамбурзі, А.Ламбсдорфф зазначив, що участь Росії в цьому форматі є навіть певним “шансом”, оскільки його можна використати, аби дати зрозуміти Москві, що “багато країн мають таку ж позицію, як Німеччина і Європа”.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель 2 травня зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

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