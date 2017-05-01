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А.Меркель на встрече с В.Путиным должна занять твердую позицию по Украине - вице-президент ЕП

Киев • УНН

 • 14603 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным должна придерживаться твердой позиции в отношении Украины. Об этом сказал вице-президент Европарламента Александр Граф Ламбсдорфф, передает УНН со ссылкой на DW.

А.Меркель на встрече с В.Путиным должна занять твердую позицию по Украине - вице-президент ЕП

“С Россией нужно разговаривать уверенно с позиции силы, но одновременно в духе партнерства. Поэтому столь важна большая европейская единство для сохранения санкций”, — сказал А.Ламбсдорфф.

По его словам, Россия должна осознавать, что должен выполнить свои обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе, и пока она этого не сделает, о смягчении санкций не может быть и речи.

Вместе с тем вице-президент Европарламента считает, что необходимо стремиться партнерских отношений с Москвой.

“Рука должна быть протянутой, но при этом нужно крепко опираться на европейский мирный порядок и международное право”, — подчеркнул Ламбсдорфф.

В отношении еще одной темы встречи АМеркель и В.Путина, подготовки саммита Большой двадцатки в Гамбурге, А.Ламбсдорфф отметил, что участие России в этом формате есть даже определенным “шансом”, поскольку его можно использовать, чтобы дать понять Москве, что “многие страны имеют такую ​​же позицию, как Германия и Европа”.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 2 мая встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

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