А.Меркель на встрече с В.Путиным должна занять твердую позицию по Украине - вице-президент ЕП
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным должна придерживаться твердой позиции в отношении Украины. Об этом сказал вице-президент Европарламента Александр Граф Ламбсдорфф, передает УНН со ссылкой на DW.
“С Россией нужно разговаривать уверенно с позиции силы, но одновременно в духе партнерства. Поэтому столь важна большая европейская единство для сохранения санкций”, — сказал А.Ламбсдорфф.
По его словам, Россия должна осознавать, что должен выполнить свои обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе, и пока она этого не сделает, о смягчении санкций не может быть и речи.
Вместе с тем вице-президент Европарламента считает, что необходимо стремиться партнерских отношений с Москвой.
“Рука должна быть протянутой, но при этом нужно крепко опираться на европейский мирный порядок и международное право”, — подчеркнул Ламбсдорфф.
В отношении еще одной темы встречи АМеркель и В.Путина, подготовки саммита Большой двадцатки в Гамбурге, А.Ламбсдорфф отметил, что участие России в этом формате есть даже определенным “шансом”, поскольку его можно использовать, чтобы дать понять Москве, что “многие страны имеют такую же позицию, как Германия и Европа”.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 2 мая встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.