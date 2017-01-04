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А.Коболєв: у цьому році "Нафтогаз" поповнить Держбюджет на 60 млрд грн

А.Коболєв: у цьому році "Нафтогаз" поповнить Держбюджет на 60 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Цього року НАК “Нафтогаз України” заплатить до бюджету 60 млрд гривень податків. Про це в ефірі “5 каналу” заявив голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, передає УНН.

Він повідомив, що коли відбудеться розподіл компанії, то “Нафтогаз” віддасть бізнес з транспортування газу незалежному операторові.

“І ця компанія буде працюват. Окремо, тому частина прибутку, яку ”Нафтогаз“ заробляв саме на транспортування газу, а вона є левовою, буде акумулюватися на інші компанії”, — сказав глава “Нафтогазу”.

А.Коболєв додав: “Але за рахунок того, що всі інші ціни з квітня 2017 року мають стати нерегульованими, тобто компанія повинна працювати повністю на відкритому ринку, ми очікуємо, що там зможемо заробляти прибуток, який, можливо, не буде таким великим як прибуток від транзиту газу , але вона буде прибутковим бізнесом і НАК не буде дотаційною компанією”.

За його словами, стратегічний план в тому, що" Нафтогаз "більше ніколи не повинен отримувати підтримку від бюджету, а навпаки повинен платити в бюджет ті суми податків, які повинна платити велика нафтогазова компанія. У цьому році — це 60 млрд гривень.

Як повідомляв УНН, глава "Нафтогазу" підписав кредитну угоду на 478,2 млн євро.

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