А.Коболев: в этом году "Нафтогаз" пополнит госбюджет на 60 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В этом году НАК "Нафтогаз Украины" заплатит в бюджет 60 млрд гривен налогов. Об этом в эфире "5 канала" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНН.
Он сообщил, что когда произойдет разделение компании, то "Нафтогаз" отдаст бизнес по транспортировке газа независимому оператору.
"И эта компания будет работать. Отдельно, поэтому часть прибыли, которую "Нафтогаз" зарабатывал именно на транспортировке газа, а она львиная, будет аккумулироваться на другие компании", - сказал глава "Нафтогаза".
А.Коболев добавил: "Но за счет того, что все остальные цены с апреля 2017 г. должны стать нерегулируемыми, то есть компания должна работать полностью на открытом рынке, мы ожидаем, что там сможем зарабатывать прибыль, которая, возможно, не будет такой большой как прибыль от транзита газа, но она будет прибыльным бизнесом и НАК не будет дотационной компание".
По его словам, стратегический план в том, что "Нафтогаз" больше никогда не должен получать поддержку от бюджета, а наоборот должен платить в бюджет те суммы налогов, которые должна платить большая нефтегазовая компания. В этом году - это 60 млрд гривен.
Как сообщал УНН, глава "Нафтогаза" подписал кредитное соглашение на 478,2 млн евро.