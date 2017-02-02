А.Хуг закликав до припинення вогню для відновлювальних робіт на Донецькій фільтрувальній станції

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 54981 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 135408 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 136279 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 115970 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 128604 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 83392 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 91896 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98240 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89360 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 217160 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
1.7м/с
30%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 34055 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 38170 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 15928 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 15524 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 38389 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 136272 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 217160 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 368019 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 303491 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 411970 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 7972 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29503 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26543 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 115963 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 31787 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

А.Хуг закликав до припинення вогню для відновлювальних робіт на Донецькій фільтрувальній станції

Київ • УНН

 • 10267 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Усі сторони мають дотримуватися режиму припинення вогню для того, аби провести відновлювальні роботи на Донецькій фільтрувальній станції. Про це УНН в ексклюзивному коментарі розповів перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

А.Хуг закликав до припинення вогню для відновлювальних робіт на Донецькій фільтрувальній станції

“Важливо, аби всі сторони — так зване „ДНР“ та українські збройні сили — оголосили припинення вогню, для того, щоб роботи розпочались (на Донецькій фільтрувальній станції — ред.). Я буду продовжувати зі своєї сторони підтримувати всю необхідну роботу для відновлення інфраструктури у так званому трикутнику Авдіївка — Донецький аеропорт — Ясинувата”, — сказав він.

Він також наголосив, що всі сторони “мають обов’язково припинити вогонь, відвести важке озброєння, припинити наступ і повністю забезпечити і посприяти відновлювальним роботам”.

Нагадаємо, перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг повідомив, що для відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції мають бути проведені роботи за декількома напрямками, як на території станції, так і за її межами, для чого необхідно забезпечити безпеку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НППодії
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,583.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,575.75