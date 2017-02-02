А.Хуг закликав до припинення вогню для відновлювальних робіт на Донецькій фільтрувальній станції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Усі сторони мають дотримуватися режиму припинення вогню для того, аби провести відновлювальні роботи на Донецькій фільтрувальній станції. Про це УНН в ексклюзивному коментарі розповів перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.
“Важливо, аби всі сторони — так зване „ДНР“ та українські збройні сили — оголосили припинення вогню, для того, щоб роботи розпочались (на Донецькій фільтрувальній станції — ред.). Я буду продовжувати зі своєї сторони підтримувати всю необхідну роботу для відновлення інфраструктури у так званому трикутнику Авдіївка — Донецький аеропорт — Ясинувата”, — сказав він.
Він також наголосив, що всі сторони “мають обов’язково припинити вогонь, відвести важке озброєння, припинити наступ і повністю забезпечити і посприяти відновлювальним роботам”.
Нагадаємо, перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг повідомив, що для відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції мають бути проведені роботи за декількома напрямками, як на території станції, так і за її межами, для чого необхідно забезпечити безпеку.