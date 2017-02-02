А.Хуг призвал к прекращению огня для восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции

"Важно, чтобы все стороны - так называемая "ДНР" и украинские вооруженные силы - объявили прекращение огня, для того, чтобы работы начались (на Донецкой фильтровальной станции - ред.). Я буду продолжать со своей стороны поддерживать всю необходимую работу для восстановления инфраструктуры в так называемом треугольнике Авдеевка - Донецкий аэропорт - Ясиноватая", - сказал он.

Он также отметил, что все стороны "должны обязательно прекратить огонь, отвести тяжелое вооружение, прекратить наступление и полностью обеспечить и помочь восстановительным работам".

Напомним, первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что для возобновления работы Донецкой фильтровальной станции должны быть проведены работы по нескольким направлениям, как на территории станции, так и за ее пределами, для чего необходимо обеспечить безопасность.