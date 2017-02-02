А.Хуг призвал к прекращению огня для восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Все стороны должны соблюдать режим прекращения огня для того, чтобы провести восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции. Об этом УНН в эксклюзивном комментарии рассказал первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
"Важно, чтобы все стороны - так называемая "ДНР" и украинские вооруженные силы - объявили прекращение огня, для того, чтобы работы начались (на Донецкой фильтровальной станции - ред.). Я буду продолжать со своей стороны поддерживать всю необходимую работу для восстановления инфраструктуры в так называемом треугольнике Авдеевка - Донецкий аэропорт - Ясиноватая", - сказал он.
Он также отметил, что все стороны "должны обязательно прекратить огонь, отвести тяжелое вооружение, прекратить наступление и полностью обеспечить и помочь восстановительным работам".
Напомним, первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что для возобновления работы Донецкой фильтровальной станции должны быть проведены работы по нескольким направлениям, как на территории станции, так и за ее пределами, для чего необходимо обеспечить безопасность.