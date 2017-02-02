А.Хуг прибув на Донецьку фільтрувальну станцію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг разом з іншими спостерігачами, представниками СЦКК прибув на Донецьку фільтрувальну станцію, передає УНН з посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ.
"Хуг з іншими спостерігачами СММ, СЦКК і працівниками ДФС прибув на фільтрувальну станцію. Сторони мають зараз припинити вогонь для продовження ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили раніше у СММ, А.Хуг домовився з СЦКК 2 лютого працювати на Донецькій фільтрувальній станції і допомогти встановленню локального припинення вогню, щоб розпочалися ремонтні роботи.
Нагадаємо, бойовики "ДНР" більше години не пропускали місію ОБСЄ з А.Хугом до Ясинуватої.