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А.Хуг прибув на Донецьку фільтрувальну станцію

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг разом з іншими спостерігачами, представниками СЦКК прибув на Донецьку фільтрувальну станцію, передає УНН з посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ.

"Хуг з іншими спостерігачами СММ, СЦКК і працівниками ДФС прибув на фільтрувальну станцію. Сторони мають зараз припинити вогонь для продовження ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили раніше у СММ, А.Хуг домовився з СЦКК 2 лютого працювати на Донецькій фільтрувальній станції і допомогти встановленню локального припинення вогню, щоб розпочалися ремонтні роботи.

Нагадаємо, бойовики "ДНР" більше години не пропускали місію ОБСЄ з А.Хугом до Ясинуватої.

Українські Національні Новини

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