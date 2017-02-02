А.Хуг прибыл на Донецкую фильтровальную станцию
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями, представителями СЦКК прибыл на Донецкую фильтровальную станцию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.
"Хуг с другими наблюдателями СММ, СЦКК и работниками ГФС прибыл на фильтровальную станцию. Стороны должны сейчас прекратить огонь для продолжения ремонтных работ", - говорится в сообщении.
Как отметили ранее в СММ, А.Хуг договорился с СЦКК 2 февраля работать на Донецкой фильтровальной станции и помочь установлению локального прекращения огня, чтобы начались ремонтные работы.
Напомним, боевики "ДНР" больше часа не пропускали миссию ОБСЕ с А.Хугом в Ясиноватую.